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Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в группу школьников, которые шли в театр

Вечером в субботу, 7 декабря в Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП: автомобилист не справился с управлением и столкнулся с другими машинами, одна из которых вылетела на тротуар и протаранила группу школьников, которые шли в театр. Погибла женщина, пострадали несколько взрослых и детей, сообщает РИА Новости.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Погибла мать одной из учениц, сообщает РБК. Она сопровождала подростков в театр. Мэр города Владимир Панов выразил близким погибшей соболезнования.

В аварии также пострадали девять детей и две сопровождавшие их учительницы. По словам мэра города, двух мальчиков прооперировали, жизни детей и взрослых сейчас ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело. Одного из участников ДТП задержали. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД, автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит бывшему начальнику областного главка, но за рулем находился во время происшествия не он. По данным Telegram-канал Mash, машиной управлял его сын.

В ГИБДД региона сообщили, что водителя, попавшего в ДТП, ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Он отказался проходить медосвидетельствование.

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