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10 декабря
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Происшествия

В Нижнем Новгороде взяли под стражу обвиняемого в страшной аварии сына генерала

Предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, арестован, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Подозреваемый Виктор Пильганов помещен под стражу на время предварительного следствия до 6 февраля. Он является сыном вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который занимал должность начальника главного следственного управления МВД России по Нижегородской области с 2011 года по 2014 год.

Как сообщалось ранее, 7 декабря в Нижнем Новгороде автомобилист не справился с управлением и столкнулся с другими машинами, одна из которых вылетела на тротуар и протаранила группу школьников, которые шли в театр. Погибла женщина — мать одной из школьниц, 9 подростков и 3 взрослых были госпитализированы. Состояние школьников медики оценивают как средней степени тяжести.

Виктор Пильганов уже лишался водительских прав, а в момент ДТП был за рулем автомобиля своего отца.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

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