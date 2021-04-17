На алтайской трассе в ночном ДТП скончались два пассажира

По предварительным данным, водитель «Тойота Королла» 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено Дастер», под управлением мужчины1993 года рождения.
В результате ДТП пассажиры автомобиля «Тойота Королла», мужчины 1987 и 1981 годов рождения скончались на месте до приезда скорой.
Водители обоих автомобилей и пассажир «Рено Дастер», женщина 1967 года рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ЦРБ села Завьялово.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.