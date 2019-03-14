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Происшествия

В ночном клубе Барнаула мастер спорта по боксу пнул женщину

В одном из ночных клубов Барнаула спортсмен пнул женщину. Здоровью потерпевшей был причинен легкий вред, сообщает прокуратура Алтайского края.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
CC0

Следствие установило, что в конце апреля 2018 года три жительницы Барнаула отмечали день рождения детей в ночном клубе. Недалеко от их столика отдыхала компания молодых людей, среди которых был мастер спорта по боксу. По данным ведомства, он готовился к проходящим на следующий день соревнованиям.

Спортсмен, по показаниям женщин, «бесцеремонно приставал» сначала к одной из них, потом к другой, а после замечания ударил ногой в область таза потерпевшей.

Охрана ночного клуба после жалоб женщин рекомендовала им ходить с личными телохранителями. Подруги ушли из клуба, а потерпевшая обратилась в больницу. Выяснилось, что у нее ушиб с отеком мягких тканей, выраженным болевым синдромом, нарушением функции левой нижней конечности.

Обвиняемый мастер спорта по боксу заявил, что ошибся, приняв женщин за своих знакомых. Уголовное дело направили в суд.

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