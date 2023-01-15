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Происшествия

В ночном пожаре барнаульские спасатели эвакуировали 11 человек — среди них были дети

В ночь на 15 января в Барнауле вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Пожарным удалось спасти 11 человек — двое из них были дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Сообщение о пожаре поступило в 23:16. Горела квартира в девятиэтажном жилом доме на улице Попова. По приезду пожарных, девятый этаж был сильно задымлен, а в квартире горели вещи и мебель.

На спасение людей отправили звенья газодымозащитной службы. Они вывели по лестничным маршам 11 человек, в том числе два ребенка.

Пожар оперативно ликвидировали на площади 8 кв.м. Его тушили 12 человек личного состава и три единицы техники. Причины пожара выясняются.

Ранее в Барнауле рано утром 13 января произошел пожар в четырехэтажном доме по ул. 40 лет Октября. Из опасной зоны были выведены 10 человек.

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