В номере на алтайской турбазе нашли мертвыми четырех туристов

Страшную находку обнаружили сотрудники базы отдыха. Погибшими оказались двое мужчин, женщина и девочка десяти лет. Турбаза, на которой нашли тела, находится в низине, ближе к берегу реки Катунь.
По предварительным данным, туристы жили на базе несколько дней, однако в последнее время из номера никто не выходил и не отвечал на звонки. Администрация заведения предположила, что люди просто хотят отдохнуть, и не беспокоили их. Когда пришло время выселения, на стук в дверь не ответили. Работники турбазы, обеспокоились, отперли ее самостоятельно и увидели ужасную картину.
По неподтвержденной информации, смерть наступила еще 27 июля. Такой вывод позволило сделать состояние трупов — они сильно раздулись. Следов насильственной смерти на телах нет. Предположительная причина смерти — отравление. На месте работают правоохранительные органы.