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Происшествия

В Норильске произошел новый разлив топлива

В Норильске на реке Амбарная произошел снова произошел разлив топлива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Это случилось во время ликвидации последствий прошлой ЧС. В этот раз рабочие забыли закрыть рукав при включении насоса, произошел обрыв гибкого трубопровода.

По данным Норильско-Таймырской энергетической компании, в водоем попало от 100 до 250 литров. Разлив локализовали, трубопровод отключили.

Специалисты проводят зачистку участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом.

Прокуратура начала проверку. по факту ЧП.

Разливы в Норильске

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в грунт и водоемы вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 148 млрд рублей. В «Норникеле» с такой оценкой не согласились.

В конце июня «Норникель» обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру.

Еще одна авария произошла 12 июля на предприятии «Норильсктрансгаз» на Таймыре, где из-за разгерметизации трубопровода вытекло свыше 44 тонн топлива.

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