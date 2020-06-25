В Новосибирске арестовали жестоко избившего женщину жителя Алтая

Мужчину задержали на станции метро, сообщает пресс-служба МВД по республике. Как выяснилось, все время до задержания он скрывался в Новосибирске, где жил у своих друзей и родственников.
Предварительно установлено, что сожители поссорились. Разозлившись, мужчина схватил женщину за шею и несколько раз ударил ее головой о печь. Как позже установили врачи, здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.
Мужчина скрылся сразу после нападения и все это время находился в федеральном розыске. Его местонахождение установили сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай.
Подозреваемого этапировали в Турочак. До суда он будет содержаться под стражей.