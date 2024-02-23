23 февраля
﻿
Происшествия

В Новоалтайске мужчина въехал в дерево, поскандалил с прохожей и попросил не вызывать полицию

Неспящие читатели altapress.ru рассказали о ДТП в Новоалтайске, которое произошло ночью 23 февраля.

ДТП в Новоалтайске.
ДТП в Новоалтайске.
altapress.ru

Как сообщают читатели, легковушка примерно в 0:50 влетела в дерево. Почему водитель не справился с управлением — неизвестно, других автомобилей в этот момент поблизости не было.

Интересно, что когда люди вышли из машины, начался скандал с водителем и прохожей. Мужчина попросил не звонить в полицию.

Мимо автомобиля проезжала реанимация, но водитель также отказался от помощи.

"По голосу не сказала бы, что пьян. Хотя ведет себя довольно развязно, прохожих, которые предлагают помощь, шлет подальше", — описала водителя читательница.

Позже трое мужчин, видимо прохожих, попытались отодвинуть машину.

"Остановили такси, забрали трос, хотят зацепить за бампер и оттащить на платную стоянку, которая тут через 150 метров", — рассказала читательница.

История закончилась тем, что полиция все-таки приехала. Машину оттащили.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость