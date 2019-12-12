В Новоалтайске на пожаре погиб мужчина

Когда на место прибыли пожарные, на третьем этаже уже был открытый огонь. Четыре человека эвакуировались сами, но в задымленных квартирах еще находились люди. В одной из квартир обнаружили погибшего мужчина.
«Предположительно мужчина надышался дымом. То количество выделившихся ядовитых веществ от пожара оказалось смертельным», — отмечают огнеборцы 3 отряда федеральной противопожарной службы.
Пожар разгорелся, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.
В соцсетях пишут, что погибший мужчина злоупотреблял алкоголем.