В Новоалтайске на пожаре погиб мужчина

Ночью 12 декабря в Новоалтайске на ул. Вагоностроительная, 38 произошел пожар в квартире. Из горящего дома спасли семь человек, одного спасти не удалось, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли пожарные, на третьем этаже уже был открытый огонь. Четыре человека эвакуировались сами, но в задымленных квартирах еще находились люди. В одной из квартир обнаружили погибшего мужчина.

«Предположительно мужчина надышался дымом. То количество выделившихся ядовитых веществ от пожара оказалось смертельным», — отмечают огнеборцы 3 отряда федеральной противопожарной службы.

Пожар разгорелся, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

В соцсетях пишут, что погибший мужчина злоупотреблял алкоголем.