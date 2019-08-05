В Новоалтайске пожар полностью уничтожил дом

Пожар произошел в доме в новоалтайском микрорайоне Белоярск около остановки Новососняк. На место выехали пожарные МЧС и быстро справились с огнем.
На кадрах видно, что от дома ничего не осталось.
Очевидцы говорят, что в ЧП никто не пострадал.
4 августа в Новоалтайске случился пожар в дачном домике. К приезду пожарных постройка практически полностью выгорела. Видео опубликовали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Пожар произошел в доме в новоалтайском микрорайоне Белоярск около остановки Новососняк. На место выехали пожарные МЧС и быстро справились с огнем.
На кадрах видно, что от дома ничего не осталось.
Очевидцы говорят, что в ЧП никто не пострадал.
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