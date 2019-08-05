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Происшествия

В Новоалтайске пожар полностью уничтожил дом

4 августа в Новоалтайске случился пожар в дачном домике. К приезду пожарных постройка практически полностью выгорела. Видео опубликовали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Пожар в Новоалтайске.
Пожар в Новоалтайске.
"Инцидент Барнаул"

Пожар произошел в доме в новоалтайском микрорайоне Белоярск около остановки Новососняк. На место выехали пожарные МЧС и быстро справились с огнем.

На кадрах видно, что от дома ничего не осталось.

Очевидцы говорят, что в ЧП никто не пострадал.

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