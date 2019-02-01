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Происшествия
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В Новоалтайске парень забил насмерть соседа из-за долгов по квартплате

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новоалтайска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

По данным следствия, 16 ноября 2018 года в одном из домов Новоалтайска между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя квартирантами произошел конфликт. Обвиняемый начал предъявлять претензии соседу, что он берет из общего холодильника продукты питания его семьи, а также живет в квартире, не платя денег.

В ходе конфликта, находясь в квартире и около подъезда, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 13 ударов по голове и телу. После этого он оставил мужчину в бессознательном состоянии в подъезде дома. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В апреле прошлого года обвиняемый условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабеж.

Обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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