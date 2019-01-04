В Новочеркасске обрушилось здание

В городе Новочеркасск Ростовской области 3 января обрушилась стена четырехэтажного здания. Из него эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

В здании на первом этаже его находилось отделение «Сбербанка», которое не работает более 1,5 лет. Рядом с обрушившейся частью находится действующий боулинг-клуб. Эта часть здания не пострадала, посетителей быстро эвакуировали, никто не пострадал

Площадь обрушения составила 300 квадратных метров, пишет «Российская газета».

Здание в Новочеркасске могло обрушиться из-за устаревших несущих конструкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ростовской области.

По другой версии, причиной обрушения здания в Новочеркасске могла стать перепланировка офиса отделения Сбербанка, пишет REGNUM. По данным Telegram-канала Mash, отделение банка на первом этаже год назад ремонтировали. Возможно, из-за ошибки рабочих левая часть здания и рухнула.

Сообщается, что неэксплуатируемая часть здания не электрифицирована, не газифицирована, нет подключения к водопроводу. Временно доступ внутрь здания ограничен.

Прокуратура Ростовской области приступила к проведению доследственной проверки по факту обрушения в Новочеркасске здания офисного и развлекательного центра.