В Новокузнецке из-за урагана на женщину упала вывеска

SHOT сообщает, что потерпевшая жива, но получила сильные травмы.
Жительнице вызвали скорую и госпитализировали, баннер помогали поднимать прохожие.
Ранее в Барнауле на пять автомобилей обрушилась часть клиники.
Сильные порывы ветра застали врасплох не только Алтайский край. В Кемеровской области на женщину обрушился рекламный щит.
SHOT сообщает, что потерпевшая жива, но получила сильные травмы.
Жительнице вызвали скорую и госпитализировали, баннер помогали поднимать прохожие.
Ранее в Барнауле на пять автомобилей обрушилась часть клиники.
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