В Новокузнецке задержан киллер, застреливший на улице 17-летнего парня

Преступление совершено днем 24 апреля. Юноша шел на остановку общественного транспорта. Со спины к нему подбежал человек в маске и выстрелил. После чего подобрал гильзу и скрылся с места преступления.
По подозрению в убийстве задержан 19-летний местный житель, говорится в сообщении Кемеровского управления следственного комитета.
«Он ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Следователем устанавливается мотив преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения», — говорят в ведомстве.
Ранее источник заявлял, что подростка могли убить по ошибке, перепутав с другим человеком.
В ходе осмотра места преступления обнаружены имеющие значение для дела предметы, пишет znak.com. Изъяты записи с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего. В ближайшее время в рамках расследования дела будут назначены экспертизы — баллистическая и психолого-психиатрическая.