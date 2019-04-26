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Происшествия

В Новокузнецке задержан киллер, застреливший на улице 17-летнего парня

В Новокузнецке задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка, которому выстрелили в затылок прямо на улице.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Преступление совершено днем 24 апреля. Юноша шел на остановку общественного транспорта. Со спины к нему подбежал человек в маске и выстрелил. После чего подобрал гильзу и скрылся с места преступления.

По подозрению в убийстве задержан 19-летний местный житель, говорится в сообщении Кемеровского управления следственного комитета.

«Он ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Следователем устанавливается мотив преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения», — говорят в ведомстве.

Ранее источник заявлял, что подростка могли убить по ошибке, перепутав с другим человеком.

В ходе осмотра места преступления обнаружены имеющие значение для дела предметы, пишет znak.com. Изъяты записи с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего. В ближайшее время в рамках расследования дела будут назначены экспертизы — баллистическая и психолого-психиатрическая.

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