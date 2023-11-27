27 ноября
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Происшествия

В Новороссийске девушку смыло под машину огромной волной

Девушку из Новороссийска смыло огромной волной под машину во время мегашторма, сообщает Shot.

Море, шторм, торнадо.
Море, шторм, торнадо.
СС0

Отмечается, что девушку вытащили и она не пострадала.

По словам местных, сильнейший ветер разнес конструкции на пляжах, и море вынесло все на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что несколько турецких городов затопило из-за урагана.

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