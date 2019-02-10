В новороссийском торговом центре охранники сломали школьнице позвонок и протащили по лестнице

Охранники одного из торговых центров Новороссийска сломали позвонок 15-летней девочке и ударили по лицу ее сестру, пишет Instagram-аккаунт «ЧП Новороссийск».

По словам мамы детей, у одной из ее дочек закрытый перелом поясничного позвонка, посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром. Девочка не может сидеть, сообщает Lenta.

Мать пострадавших говорит, что сотрудники охраны подошли к школьницам и попросили их покинуть фудкорт. По дороге одна из девочек увидела свою подругу и отошла поздороваться, а вторая осталась ее ждать.

Охранники начали в грубой форме поторапливать ее и толкать, из-за чего школьница ударилась об стену и игровой автомат. Подбежавшую на крике сестру охранники ударили в челюсть кулаком. «Затем их потащили по лестнице на шестой этаж в помещение охраны. Девочки сопротивлялись», — рассказала их мать.

Директор частной охранной фирмы Олег Голиков говорит, что подростки не первый раз привлекают внимание вызывающим поведением. Незадолго до инцидента они участвовали в массовой драке возле ТЦ, что было зафиксировано камерами наблюдения, задерживались за курение и мат.

В тот день подростков попросили покинуть фуд-корт из-за громкого мата и провокационного поведения: одна девочка двигала мебель, вторая громко орала посреди игровой комнаты.

«Девушка ударила охранника два раза по лицу, в итоге увели школьницу через детскую площадку с криками на весь центр. В это время на одного из секьюрити запрыгнула сестра», — рассказал Голиков детали инцидента.

По его словам, девушки быстро успокоились после перепалки, однако, когда увидели, что их снимают, начали «играть на камеру», кричать и падать на лестницу.

За девочек заступились в военно-патриотическом молодежном казачьем обществе, где они состоят. Там положительно характеризуют подростков.

Сейчас полиция проводит проверку. Детский омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева также взяла дело под контроль. «В основе инцидента все-таки было поведение подростков. Но действия охранников заслуживают осуждения», — подчеркнула она.