В Новосибирска владельца гостиницы нашли застреленным в своем отеле

"ACT-54" сообщает, что после долгих споров, полиция все же подтвердила, что тело Олега Татаринова нашли в номере его гостиницы.
В настоящее время подробности убийства устанавливаются.
Также стало известно, что обычно предприниматель принимал платежи наличными, но совсем недавно перешел на безналичный расчет. Свое решение он объяснил желанием уехать из страны и передать бизнес близким родственникам.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске арестовали полицейского, замешанного в убийстве 14-летней девочки.
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