29 января
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Происшествия

В Новосибирска владельца гостиницы нашли застреленным в своем отеле

Владельца гостиницы "Золотой Лев" нашли убитым в номере своего же отеля.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

"ACT-54" сообщает, что после долгих споров, полиция все же подтвердила, что тело Олега Татаринова нашли в номере его гостиницы.

В настоящее время подробности убийства устанавливаются.

Также стало известно, что обычно предприниматель принимал платежи наличными, но совсем недавно перешел на безналичный расчет. Свое решение он объяснил желанием уехать из страны и передать бизнес близким родственникам.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске арестовали полицейского, замешанного в убийстве 14-летней девочки.

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