23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью в мусорку, прошла проверку опеки

Малыша, которого родная мать выбросила в двух пакетах на мороз, хотят усыновить многие. Сейчас проверку опеки прошла бабушка младенца, сообщает "КП-Новосибирск".

Новорожденный, младенец
Новорожденный, младенец
Freepic

Напомним историю. 22-летняя девушка родила в квартире в Новосибирске, положила ребенка в пакеты, вышла на 30-градусный мороз, оставила сына возле мусорки и ушла.

Младенец пролежал на морозе около часа.
Младенец пролежал на морозе около часа.
Никита МАНЬКО

Малыша заметил проходивший мимо мужчина. Точнее, он услышал писк, развернул пакеты и обомлел. Вызвал скорую, через час полиция нашла беглянку.

Мать младенца теперь находится в СИЗО по обвинению в покушении на убийство младенца. Ребенка отправили в больницу, он идет на поправку. Опека решает, с кем будет находиться малыш. Заявление подала его бабушка.

"Нас попросили оценить, в каких условиях живет бабушка мальчика. Она проживает в съемной квартире. Жилищные условия признаны удовлетворительными – соответствующий акт мы направим в Новосибирск", – рассказали в отделе по опеке и попечительству администрации Колыванского района.

Уполномоченная по правам ребенка в области отметила, что в первую очередь опекунов будут искать среди родных мальчика. Однако у них будут оцениваться не только жилищные условия, но и состояние здоровья, нравственные и личные качества, способность заботиться о ребенке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость