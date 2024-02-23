В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью в мусорку, прошла проверку опеки

Напомним историю. 22-летняя девушка родила в квартире в Новосибирске, положила ребенка в пакеты, вышла на 30-градусный мороз, оставила сына возле мусорки и ушла.
Малыша заметил проходивший мимо мужчина. Точнее, он услышал писк, развернул пакеты и обомлел. Вызвал скорую, через час полиция нашла беглянку.
Мать младенца теперь находится в СИЗО по обвинению в покушении на убийство младенца. Ребенка отправили в больницу, он идет на поправку. Опека решает, с кем будет находиться малыш. Заявление подала его бабушка.
"Нас попросили оценить, в каких условиях живет бабушка мальчика. Она проживает в съемной квартире. Жилищные условия признаны удовлетворительными – соответствующий акт мы направим в Новосибирск", – рассказали в отделе по опеке и попечительству администрации Колыванского района.
Уполномоченная по правам ребенка в области отметила, что в первую очередь опекунов будут искать среди родных мальчика. Однако у них будут оцениваться не только жилищные условия, но и состояние здоровья, нравственные и личные качества, способность заботиться о ребенке.
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