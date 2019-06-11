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Происшествия

В Новосибирске годовалая девочка выпала из окна и погибла

Вечером 10 июня в Новосибирске из окна на шестом этаже дома выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Окно. Шторы.
Окно. Шторы.
СС0

По предварительным данным, ребенок был без присмотра взрослых. Девочка залезла на стул и забралась на подоконник. Окно в этот момент было открытым.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников, соседей, ищут очевидцев трагедии.

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