В Новосибирске годовалая девочка выпала из окна и погибла

Вечером 10 июня в Новосибирске из окна на шестом этаже дома выпала годовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, ребенок был без присмотра взрослых. Девочка залезла на стул и забралась на подоконник. Окно в этот момент было открытым.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников, соседей, ищут очевидцев трагедии.