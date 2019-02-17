В Новосибирске горит огромный склад

В Новосибирске горит продуктовый склад на площади почти 1 тыс. кв. метров. Здание обрушилось. Пожарные стараются не допустить распространения огня на другие постройки, сообщает областное управление МЧС.

Пожар начался утром, в 8.41 пожарные выехали на место происшествия в Дзержинский район на Электрозаводской проезд.

В здании хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. Ликвидация пожара осложнялась тем, что обрушившаяся кровля металлического ангара не давала доступа к очагу возгорания.

МЧС стянуло дополнительные силы и средства для устранения угрозы распространения огня на соседние складские здания. Пожар удалось локализовать.

Склад находится в промышленной зоне — угрозы жилым домам нет. Людей в здании не было.

На месте работают сотрудники химико-радиометрической лаборатории для проведения замеров вредных веществ — превышение ПДК не допущено.

Всего в тушении пожара участвовали 88 человек, 22 единицы техники и пожарный поезд.