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17 февраля
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Происшествия

В Новосибирске грабитель с пистолетом в руках попал на камеры. Теперь полиция сбилась с ног

В Новосибирске объявлен в розыск вооруженный молодой человек. С помощью огнестрельного оружия преступник отобрал у продавщицы 2 тыс. рублей.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что около 10:00 в цветочный магазин зашел мужчина 30−35 лет. Он немного озирался по сторонам, а затем убедился, что никого рядом нет, достал пистолет и отобрал у продавщицы деньги.

В городе объявлен розыск грабителя. Мужчина был одет в спортивную куртку темно-синего цвета с логотипом NIKE на капюшоне и на груди с правой стороны, светоотражающие синие вставки на рукавах.

Справа на груди эмблема футбольного клуба «Барселона», Также был одет в спортивные брюки темно-синего цвета с логотипом NIKE.

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