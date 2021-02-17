В Новосибирске грабитель с пистолетом в руках попал на камеры. Теперь полиция сбилась с ног

В Новосибирске объявлен в розыск вооруженный молодой человек. С помощью огнестрельного оружия преступник отобрал у продавщицы 2 тыс. рублей.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что около 10:00 в цветочный магазин зашел мужчина 30−35 лет. Он немного озирался по сторонам, а затем убедился, что никого рядом нет, достал пистолет и отобрал у продавщицы деньги.

В городе объявлен розыск грабителя. Мужчина был одет в спортивную куртку темно-синего цвета с логотипом NIKE на капюшоне и на груди с правой стороны, светоотражающие синие вставки на рукавах.

Справа на груди эмблема футбольного клуба «Барселона», Также был одет в спортивные брюки темно-синего цвета с логотипом NIKE.