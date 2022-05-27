27 мая
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Происшествия

В Новосибирске ищут подростка, который чуть не задушил ребенка

В Новосибирске в Калининском районе разыскивают подростка, который нанес травмы 11-летнему ребенку. Мальчика придушили до потери сознания, у него выбит зуб, гематомы и сотрясение мозга.

Ребенок, страх, избиение
Ребенок, страх, избиение
СС0

О произошедшем сообщают в группе Инцидент Новосибирск. Момент конфликта попал на камеры видеонаблюдения.

Мать ребенка обратилась в полицию, подростка объявили в розыск.

Во дворе, где случилось происшествие, говорят, что молодого человека никто не знает и не видел. Предполагают, что он мог учиться в соседней школе.

Как пишут в «КП Новосибирск», конфликт между группами детей произошел из-за листиков, с которыми играются как с деньгами.

Поругавшись, группа детей позвала ребят постарше, среди которых и был разыскиваемый подросток.

«Это был подросток лет 13−14, крепкого телосложения, смуглый и в очках. Он спросил у моего сына: „Тебя придушить?“ И схватил его за шею», — описывает мама пострадавшего ребенка.

Ранее в Ульяновске в трамвае между тремя мужчинами и 13-летним подростком произошел конфликт — взрослые накинулись с кулаками и избили мальчика.

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