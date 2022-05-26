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Происшествия

Трое мужчин в трамвае до смерти избили 13-летнего ребенка

В центре Ульяновска 25 мая около 16:00 в трамвае между тремя мужчинами и 13-летним подростком произошел конфликт — взрослые накинулись с кулаками и избили мальчика, пишет «КП-Ульяновск».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Очевидцы говорят, что подросток якобы «страшно матерился» на весь трамвай. Завязалась потасовка и ребенка побили, он потерял сознание.

Двое друзей мальчика, в компании с которыми он был в салоне трамвая, говорят, что товарищ не матерился. Просто они друг с другом слишком громко разговаривали.

В управлении МВД по Ульяновской области сообщили, что пострадавшего доставили в больницу. Как оказалось, по дороге туда мальчик скончался. Это подтвердила его тетя и следком.

Мальчик был единственным ребенком в семье, неконфликтный. По мусульманским обычаям его собирались похоронить на следующий день, но в итоге прощание состоится 27 мая.

Двоих нападавших уже задержали, третьего еще ищут. Известно, что им от 50 до 60 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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