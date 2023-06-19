В Новосибирске мальчик покалечился, когда катался на картинге

Мама из Новосибирска заявила, что ее сын получил переломы из-за происшествия на картинге, сообщает НГС.

Жительница Новосибирска рассказала, что на картинге в компании "К54" ее ребенок получил травмы.

Женщина написала об этом в отзыве, который оставила на сервисе "Фламп". К отзыву прикреплены доказательства – документы и фотографии.

Все случилось 16 июня. Мама мальчика заявила, что сотрудники не дали ребенку защитную экипировку и не проверили машину перед поездкой. Транспорт набрал большую скорость и врезался в колеса. За ними находились плиты.

Удар был такой силы, что с мальчика слетела обувь. Ребенок кричал и плакал, не мог подняться.

По словам матери, сотрудники не оказали первую помощь ребенку. Вероятно, происшествие случилось из-за неисправности педали газа.

Врачи нашли у ребенка ушибы и перелом грудины. Мать жалуется, что сын не мог прийти в себя целые сутки.

Женщина собирается обратиться в полицию. Известно, что В МВД уже знают о случившемся из больницы. Позже мальчик должен будет пройти судебно-медицинскую экспертизу.