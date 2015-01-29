В Новосибирске мужчина из ревности зарезал свою беременную сожительницу

В Омске задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в Новосибирске своей беременной сожительницы, пишет « Тайга.инфо ».

Нападение произошло днем 27 января в подъезде дома № 25 по улице Кирова. Оно попало на камеру видеонаблюдения, запись разошлась по соцсетям.

На кадрах женщина с продуктами заходит в подъезд, к ней подходит мужчина, который там уже находился. Он начинает тащить ее и они выходят, однако после возвращаются и женщина падает. Он ее поднимает, но жертва истекает кровью и вновь падает. Мужчина пинает ее в голову и уходит.

Пострадавшая получила ножевое ранение в спину. Она скончалась в больнице.

После преступления мужчина покинул Новосибирскую область и скрывался в одной из гостиниц Омска. Его уже доставили в Новосибирск.

Известно, что 33-летняя женщина была беременна и мужчина об этом знал. Как пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавший был ее сожителем и сильно ревновал.

Возбуждено уголовное дело — «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».