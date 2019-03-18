Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Новосибирске нашли мертвым основателя компании по продаже косметики

Основатель компании «Расцветай», занимавшейся реализацией БАДов и косметических средств, Алексей Корнаков найден мертвым в Новосибирске, сообщает РБК. Предприниматель выпал с девятого этажа.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Сибкрай» со ссылкой на собеседников в деловых кругах утверждает, что в последнее время предприниматель сталкивался с проблемами из-за крупных долгов.

В ноябре 2018 года Алексей Корнаков заложил машину «Майбах», отмечает «НДН.инфо».

В декабре 2018-го Корнаков стал фигурантом общественного скандала из-за банкета в здании Театра оперы и балета Новосибирска, на который он пригласил артиста Леонида Агутина. Столы для торжества были установлены на сцене театра.

Корнакову было 46 лет. Бизнесом он занимался с начала 1990-х годов. Был основателем агрокомплекса «Емельяновский» и холдинга «Расцветай», который реализовывал линейку одноименной продукции. Продукция «Расцветай», в том числе «концентрат молодости», нацелены на борьбу со стрессами и последствиями плохой экологии, утверждается на сайте компании.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость