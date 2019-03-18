В Новосибирске нашли мертвым основателя компании по продаже косметики

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Сибкрай» со ссылкой на собеседников в деловых кругах утверждает, что в последнее время предприниматель сталкивался с проблемами из-за крупных долгов.

В ноябре 2018 года Алексей Корнаков заложил машину «Майбах», отмечает «НДН.инфо».

В декабре 2018-го Корнаков стал фигурантом общественного скандала из-за банкета в здании Театра оперы и балета Новосибирска, на который он пригласил артиста Леонида Агутина. Столы для торжества были установлены на сцене театра.

Корнакову было 46 лет. Бизнесом он занимался с начала 1990-х годов. Был основателем агрокомплекса «Емельяновский» и холдинга «Расцветай», который реализовывал линейку одноименной продукции. Продукция «Расцветай», в том числе «концентрат молодости», нацелены на борьбу со стрессами и последствиями плохой экологии, утверждается на сайте компании.