В Новосибирске неизвестный насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия

Трагедия случилась ночью, 12 августа. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, ехавшего в попутном направлении на велосипеде.
Предположительно пострадавшему было 35−40 лет. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом интернет-изданию сообщили в Новосибирской ГИБДД.
В Новосибирске насмерть сбили велосипедиста.
ГИБДД Новосибирска.
В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.
На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности трагедии выясняются. На данный момент сотрудники полиции ведут поиск очевидцев происшествия.