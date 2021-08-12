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Происшествия

В Новосибирске неизвестный насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Краснояровском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает портал NGS.ru.

В Новосибирске насмерть сбили велосипедиста.
В Новосибирске насмерть сбили велосипедиста.
ГИБДД Новосибирска.

Трагедия случилась ночью, 12 августа. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, ехавшего в попутном направлении на велосипеде.

Предположительно пострадавшему было 35−40 лет. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом интернет-изданию сообщили в Новосибирской ГИБДД.

В Новосибирске насмерть сбили велосипедиста.
В Новосибирске насмерть сбили велосипедиста.
ГИБДД Новосибирска.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности трагедии выясняются. На данный момент сотрудники полиции ведут поиск очевидцев происшествия.

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