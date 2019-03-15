В Новосибирске разыскивают педофила, который домогался до детей прямо на улице

Из ориентировке о розыске педофила:
11.03.2019 около 12:50, неустановленное лицо, находясь у дома № 17 по улице Забалуева в Ленинском районе города Новосибирска, совершило насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц.
Ориентировка на розыски подозреваемого в сексуальных домогательствах к детям в Новосибирске в марте 2019 года.
опубликовано vk.com/incident_nsk
Приметы подозреваемого: на вид 35−40 лет, рост которого около 175−180 сантиметров, на нем надеты синяя спортивная куртка с белой эмблемой и светло-серые джинсы, чёрные кроссовки, чёрная шапка.
Всех, кто знает что-либо о подозреваемом, полицейские просят сообщить по телефону 02.