В детском доме в Новосибирске погиб 15-летний подросток , пытаясь через окно сбежать из интерната. « КП-Новосибирск » поговорил с отцом ребенка.

«Мама много пила , за сыном не следила»

Как рассказал отец мальчика, в интернат подросток попал в 2021 году. Родитель сам его туда отправил, потому что «не справлялся».

«Ситуация сложилась такая, что его мама много пила, поэтому я забирал ребенка себе, первый раз, когда ему было два года. Потом она приехала за ним, увезла его (мать живет в другом регионе). Но ничего не изменилось, снова совсем за сыном не следила, продолжала пить», — рассказал отец журналистам.

Ребенок, по его словам, привык к вольному образу жизни. Когда отец забрал ребенка к себе в последний раз, то понял, что тоже не справляется, и отдал сына в детдом. Родительских прав его лишили.

Алкоголь. altapress.ru

Никогда не жаловался

Несмотря на это, отец часто навещал подростка, привозил фрукты и сладости. Они часто созванивались.

«Он никогда не жаловался, говорил, что у него все хорошо. По характеру — рубаха-парень, по-другому не назову. Только очень любил вольную жизнь…», — рассказал мужчина.

«Завтра похороны , отпевание 30 минут»

О смерти сына он узнал из сообщения в WhatsApp.

Сотрудница детского дома написала: «…сообщаю Вам, с Вашим сыном произошел несчастный случай и он умер в больнице, завтра похороны в 12 часов. Клещихинское кладбище, в храме отпевание 30 минут» (орфография сохранена — прим. Ред.).

«Я позвонил в шоке, мне рассказали, что мол, он на спортивном снаряде баловался, сорвался и упал. Якобы моего ребенка прооперировали в больнице, но спасти его не смогли. Сказали, что мой сын умер через сутки. Но это вранье! Начал узнавать, что за больница, где оперировали? Молчат», — рассказал отец подростка.

Другая версия

После похорон мужчина узнал другую версию смерти сына. Как оказалось, его нашли без сознания под окнами интерната. И там же был другой мальчик, который повредил ногу при падении.

Запертое окно СС0

«Я не понимаю, что это было. Как так они бежали? Что такое побег? Это связанные простыни или веревка, а так это вообще выглядит как суицид. Их кто-то довел? Чем-то напугал? Что там происходило? Пусть я лишен родительских прав, но я его отец», — рассуждал мужчина в разговоре с журналистами.

Отец переживает, что второго мальчика могут запугать так, что тот не расскажет правды.

«На похоронах не было ни одного ребенка из детдома, чтобы никто из них не проговорился мне об истинных причинах трагедии», — считает мужчина.

Подростка похоронили 19 марта.

В СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Версию, которую рассказывают сотрудники детского дома и папа мальчика, сейчас проверяют.