Везли на кладбище под дулом пистолета. В Новосибирске передали в суд дело крупной банды похитителей людей

Восемь жителей новосибирского Искитима пойдут под суд по 10 эпизодам преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, нарушением неприкосновенности жилища, похищением, грабежом и вымогательством. Об этом рассказали в СУ СКР по НСО.

Банда работала с 2017 по 2019 год. Восемь ее членов в возрасте от 17 до 41 года, все ранее судимые, вламливались в дома, угрожали травматическим пистолетом, похищали людей и вымогали у них деньги.

Так, в начале марта 2018 года трое из обвиняемых в дом одного из потерпевших, начали избивать его, а потом засунули в автомобиль. Злоумышленники вывезли мужчину на кладбище и стали требовать деньги.

Всего от их действий пострадало девять человек, отметили следователи.

Общая сумма похищенных средств составила 313 тысяч рублей.

После преступлений обвиняемые тщательно пытались скрывать все следы и улики, но криминалистам все равно удалось доказать причастность искитимцев.

В отношении семи обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один — под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передали в суд.