В Новосибирске поймали организаторов подпольных игр в покер

Фигурантами уголовного дела стали 34-летний, 42-летний и 52-летний мужчины.

По версии следствия, с октября 2021 года по май 2022 года злоумышленники организовывали азартные игры в покер вне специальной игровой зоны с использованием игрового оборудования.

Все доходы мужчины забирали себе.

Сейчас организаторов азартных игр находятся под подпиской о невыезде.

В ближайшее время следователи передадут в суд материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Обвиняемым грозит до 4 лет колонии.

Ранее сообщалось, что полтора десятка владельцев нелегальных казино пойдут под суд в Красноярском крае.