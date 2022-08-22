В Новосибирске поймали организаторов подпольных игр в покер

Фигурантами уголовного дела стали 34-летний, 42-летний и 52-летний мужчины.
По версии следствия, с октября 2021 года по май 2022 года злоумышленники организовывали азартные игры в покер вне специальной игровой зоны с использованием игрового оборудования.
Все доходы мужчины забирали себе.
Сейчас организаторов азартных игр находятся под подпиской о невыезде.
В ближайшее время следователи передадут в суд материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Обвиняемым грозит до 4 лет колонии.
Ранее сообщалось, что полтора десятка владельцев нелегальных казино пойдут под суд в Красноярском крае.