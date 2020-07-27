В Новосибирске поймали подпольного владельца итальянских шуб

Таможенники проверяли одну из торговых точек Новосибирска и обнаружили партию нелегальных шуб итальянского производства. Общая стоимость контрабандного товара составила около 20 млн рублей. В Таможенной службе пояснили, что на 15 меховых изделиях отсутствовали необходимые контрольные знаки (КИЗ). А в странах Евразийского экономического союза торговля шубами без нанесения маркировки запрещена.
Предпринимателя немного «встряхнули» и выяснилось, что итальянские шубы не проходили таможенное декларирование и, соответственно, на территорию ЕАЭС были ввезены незаконно. После чего владелец товара свою вину признал и согласися добровольно пройти таможенное декларирование. В результате федеральный бюджет пополнился 3,5 млн рублей.
О массовых проверках торговых точек с меховыми изделиями в Барнауле пока ничего не сообщается.