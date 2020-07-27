В Новосибирске поймали подпольного владельца итальянских шуб

Житель Новосибирска предстанет перед судом за то, что пытался продать немаркированные итальянские шубы. Чтобы избежать серьезного наказания он воспользовался правом добровольно уплатить таможенные платежи, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Таможенники проверяли одну из торговых точек Новосибирска и обнаружили партию нелегальных шуб итальянского производства. Общая стоимость контрабандного товара составила около 20 млн рублей. В Таможенной службе пояснили, что на 15 меховых изделиях отсутствовали необходимые контрольные знаки (КИЗ). А в странах Евразийского экономического союза торговля шубами без нанесения маркировки запрещена.

Предпринимателя немного «встряхнули» и выяснилось, что итальянские шубы не проходили таможенное декларирование и, соответственно, на территорию ЕАЭС были ввезены незаконно. После чего владелец товара свою вину признал и согласися добровольно пройти таможенное декларирование. В результате федеральный бюджет пополнился 3,5 млн рублей.

О массовых проверках торговых точек с меховыми изделиями в Барнауле пока ничего не сообщается.