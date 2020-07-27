Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Новосибирске поймали подпольного владельца итальянских шуб

Житель Новосибирска предстанет перед судом за то, что пытался продать немаркированные итальянские шубы. Чтобы избежать серьезного наказания он воспользовался правом добровольно уплатить таможенные платежи, сообщает «Инцидент Новосибирск».

В Барнауле арестовали шубы.
В Барнауле арестовали шубы.
предоставлено Алтайской таможней

Таможенники проверяли одну из торговых точек Новосибирска и обнаружили партию нелегальных шуб итальянского производства. Общая стоимость контрабандного товара составила около 20 млн рублей. В Таможенной службе пояснили, что на 15 меховых изделиях отсутствовали необходимые контрольные знаки (КИЗ). А в странах Евразийского экономического союза торговля шубами без нанесения маркировки запрещена.

Предпринимателя немного «встряхнули» и выяснилось, что итальянские шубы не проходили таможенное декларирование и, соответственно, на территорию ЕАЭС были ввезены незаконно. После чего владелец товара свою вину признал и согласися добровольно пройти таможенное декларирование. В результате федеральный бюджет пополнился 3,5 млн рублей.

О массовых проверках торговых точек с меховыми изделиями в Барнауле пока ничего не сообщается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
sidebar
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость