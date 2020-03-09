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Происшествия

В Новосибирске поймали похитителя кристаллов, им оказался депутат

Депутат одного из районных советов Новосибирской области оказался замешан в уголовном деле по факту хищения искусственно выращенных драгоценных кристаллов, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ. Открыто уголовное дело, которое отнесено к числу особо важных.

Искусственный кристалл.
Искусственный кристалл.
ССО.

Схема действий подозреваемого выглядела следующим образом.

По версии следователей, депутат решил обманным путем завладеть искусственно выращенными кристаллами, принадлежащими одной из коммерческих фирм Новосибирской области.

Для этого он изготовил поддельную доверенность на право получения кристаллов из камеры хранения таможенного поста аэропорта Толмачево Новосибирской области.

Поддельную доверенность он представил сотруднику таможенного поста, и тот, ничего не подозревая, передал депутату кристаллы на сумму более 5 млн. рублей.

Очень скоро обман выяснился, и подозреваемый был оперативно задержан. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ему грозит приговор по статье 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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