В Новосибирске прикрыли знаменитый магазин наркотиков «Алиса в стране чудес»

Как выяснилось в ходе следствия, под ширмой интернет-магазина, открытого еще в 2012 году, скрывалась настоящая преступная группа. В нее входили 16 человек из Новосибирской, Томской. Кемеровской областей и Алтайского края. Это 9 мужчин и 7 женщин в возрасте от 18 до 48 лет.
Руководил наркобандой и магазином 35-летний житель Новосибирска. Месячный оборот магазина по продаже наркотиков составлял около 15 млн рублей, часть поставок шла в Казахстан.
Ирина Волк,
официальный представитель МВД России:
Деятельность группировки была законспирирована, наркодилеры связывались с клиентами через мессенджеры. Оперативники установили причастных к администрированию сайта интернет-магазина лиц, закладчиков и других сообщников. При обысках в арендованных помещениях изъято более 8 кг наркотиков и психотропных веществ. С октября по декабрь 2018 года всех фигурантов задержали.
Дело наркогруппы начинает рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.