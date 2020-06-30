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30 июня
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Происшествия

В Новосибирске прикрыли знаменитый магазин наркотиков «Алиса в стране чудес»

Интернет-магазин по продаже наркотиков «Алиса в стране чудес» с центром управления в Новосибирске наконец-то закрыли правоохранительные органы, а его создателей теперь ждет суд, пишет «Российская газета».

Наркотики в тапочках пытались передать в новосибирскую колонию.
Наркотики в тапочках пытались передать в новосибирскую колонию.
54.fsin.su.

Как выяснилось в ходе следствия, под ширмой интернет-магазина, открытого еще в 2012 году, скрывалась настоящая преступная группа. В нее входили 16 человек из Новосибирской, Томской. Кемеровской областей и Алтайского края. Это 9 мужчин и 7 женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Руководил наркобандой и магазином 35-летний житель Новосибирска. Месячный оборот магазина по продаже наркотиков составлял около 15 млн рублей, часть поставок шла в Казахстан.

Ирина Волк,
официальный представитель МВД России:

Деятельность группировки была законспирирована, наркодилеры связывались с клиентами через мессенджеры. Оперативники установили причастных к администрированию сайта интернет-магазина лиц, закладчиков и других сообщников. При обысках в арендованных помещениях изъято более 8 кг наркотиков и психотропных веществ. С октября по декабрь 2018 года всех фигурантов задержали.

Дело наркогруппы начинает рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.

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