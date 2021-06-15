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Происшествия

В Новосибирске произошла перестрелка

В Новосибирске произошла перестрелка в районе «ДК Радуга» днем 14 июня. Пострадал бывший сотрудник полиции.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Три-четыре человека могли стрелять из-за машины Nissan Teana, а за стоявшей неподалеку другой машиной оказались двое пострадавших, рассказал очевидец ЧП Тайге.инфо.

Сильнее других пострадал мужчина, оказавшийся бывшим сотрудником полиции. У него была пробита щека и оторван палец — его позже удалось пришить.

Пострадавший сам вызвал сотрудников МВД, его доставили в отдел полиции, но через некоторое время после визита одного из силовиков он отказался от своего же заявления о нападении, рассказал источник.

По его данным, стрелявшие могли принадлежать к ленинской преступной группировке, а пострадавшие — сотрудничать с бизнесом в сфере обналичивания денег. Причиной конфликта он назвал то, что группировку могли «кинуть на обнал».

Уже после перестрелки на место приезжали следователь, оперуполномоченный.

Проводится проверка.

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