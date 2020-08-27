В Новосибирске произошло массовое ДТП с бензовозом

26 августа в Новосибирске произошло массовое ДТП. На улице Первомайской столкнулись семь автомобилей, в том числе бензовоз и маршрутка. В аварии пострадали два человека, но обошлось без серьезных травм, пишет НГС.

«Мы были в этой жести. Авария жёсткая. Встречка летела с Первомайки. У него скорость под 100 была. По касательной зацепил Hyundai Solaris и отлетел в кусты. Он ещё Honda CR-V зацепил, „четвёрку“, автобус, фуру, ещё кого-то. Я стоял вторым. В меня летело колесо от „Хонды“. Меня чудом не зацепило. Увернулся», — цитирует издание участника аварии.

На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как машина вылетает на противоположную полосу и задевает две машины.

По словам очевидцев, виновник аварии был сильно пьян.

Ранее, 23 августа, Toyota Land Cruiser превратился в металлолом на трассе Барнаул — Новосибирск.