В Новосибирске родители до смерти забили 6-летнего сына за то, что он не смог прочитать текст

Инцидент случился 19 марта 2021 года в квартире одного из домов в поселке Кудряшовский.
По данным следствия, родители ребенка распивали спиртное и в пьяном состоянии решили заняться воспитанием мальчика.
«Они дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молчал, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Как пишет КП-Новосибирск, ребенок скончался в результате разрыва печени, селезенки и внутреннего кровотечения.
Родителям назначены психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка признался в избиение мальчика, мать все отрицает.
Ранее в одной из квартир Новоалтайска молодой парень жестоко избил и изнасиловал девушку. Сейчас он находится в розыске.