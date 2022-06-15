В Новосибирске родители до смерти забили 6-летнего сына за то, что он не смог прочитать текст

В Новосибирске мать и отчим избили 6-летнего ребенка — мальчик скончался от побоев.

Инцидент случился 19 марта 2021 года в квартире одного из домов в поселке Кудряшовский.

По данным следствия, родители ребенка распивали спиртное и в пьяном состоянии решили заняться воспитанием мальчика.

«Они дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молчал, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как пишет КП-Новосибирск, ребенок скончался в результате разрыва печени, селезенки и внутреннего кровотечения.

Родителям назначены психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка признался в избиение мальчика, мать все отрицает.

Ранее в одной из квартир Новоалтайска молодой парень жестоко избил и изнасиловал девушку. Сейчас он находится в розыске.