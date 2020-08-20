В Новосибирске с утра «заминировали» суды, детсады, банки и администрации

Сообщения поступили утром 20 августа на электронную почту нескольких организаций.
«Зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры», — уточнили в правительстве.
Людей эвакуировали из зданий, спецслужбы обследуют территорию и устанавливают отправителей сообщений: в уже проверенных точках взрывные устройства не обнаружили.
«Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова», — отметили в правительстве.
Последний раз сообщения о «минировании» учреждений в Новосибирской области поступили ровно неделю назад — 13 августа.