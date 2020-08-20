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Происшествия

В Новосибирске с утра «заминировали» суды, детсады, банки и администрации

В Новосибирской области утром 20 августа правоохранители проверяют массовые сообщения о «минировании», сообщает региональное правительство.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Сообщения поступили утром 20 августа на электронную почту нескольких организаций.

«Зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры», — уточнили в правительстве.

Людей эвакуировали из зданий, спецслужбы обследуют территорию и устанавливают отправителей сообщений: в уже проверенных точках взрывные устройства не обнаружили.

«Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова», — отметили в правительстве.

Последний раз сообщения о «минировании» учреждений в Новосибирской области поступили ровно неделю назад — 13 августа.

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