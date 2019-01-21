В Новосибирске сгорел крематорий. Жильцы домов эвакуировались из-за едкого дыма

В Новосибирске загорелось офисное здание крематория «Некрополь». Сообщение о пожаре в одноэтажном здании крематория поступило в 23.11 по местному времени, пишет Газета.Ru.

Происшествие случилось в пункте оформления заказов на кремацию.

Рядом со зданием проложена газовая труба. Но газ отключили специалисты сразу после возгорания.

Пожарным удалось локализовать возгорание в течение около 40 минут, сообщает РБК. По их данным, угрозы распространения огня нет. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

По последним данным, пожар тушили более пяти часов.

Во время пожара сотрудники ГИБДД перекрывали дорогу по ул. Фрунзе, на которой расположено здание.

Многие жильцы из расположенных рядом домов эвакуировались самостоятельно — из-за едкого дыма.

Между тем в соцсетях началась дискуссия — сгорел так называемый офис или там и правда кремировали?

Один из комментаторов сообщил: «Всегда он там был мало кто знает, для этого им подведен отдельно газ, а в конце здания стояла печь, на улицу выходили две трубы крупного диаметра с фильтрами. Знакомые были в этом месте на процедуре прощания и кремации». Сами сотрудники сообщили, что из-за ЧП оформление услуг по кремации будет производиться в здании Новосибирского крематория.