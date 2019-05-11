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Происшествия

В Новосибирске школьник выпал с десятого этажа и погиб

В Новосибирске следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка при падении из окна. Об этом сообщает Сиб. фм со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Окно. Шторы.
Окно. Шторы.
СС0

По данным полиции, трагедия произошла 10 мая около 21:15 в Калининском районе Новосибирска. По предварительным данным, 11-летний ребёнок выпал из окна и погиб. В момент происшествия в квартире находились родители.

Местные жители рассказали изданию, что трагедия случилась на глазах сотрудников и посетителей пивного магазина, оттуда и вызвали скорую.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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