В Новосибирске школьник выпал с десятого этажа и погиб

В Новосибирске следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка при падении из окна. Об этом сообщает Сиб. фм со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, трагедия произошла 10 мая около 21:15 в Калининском районе Новосибирска. По предварительным данным, 11-летний ребёнок выпал из окна и погиб. В момент происшествия в квартире находились родители.

Местные жители рассказали изданию, что трагедия случилась на глазах сотрудников и посетителей пивного магазина, оттуда и вызвали скорую.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии, по результатам которой будет принято процессуальное решение.