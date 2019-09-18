В Новосибирске школьники до смерти забили бельчонка

В Новосибирске двое подростков до смерти забили бельчонка, пишет sib.fm . По словам очевидца, школьники издевались над животным, пинали, прыгали на нем и били палкой.

«Малолетние изверги забили до смерти беззащитное животное, — возмущается очевидец в социальной сети „Вконтакте“, — Родители увидели в окно этих „детишек“, выбежали, но было уже поздно, белка уже бездыханно лежала на земле. Что будет дальше? Что можно ожидать от таких деток? Ведь они воспитывались в доме, не на улице».

В комментариях люди также возмущены произошедшим. «Такие маленькие, а живодёры», — пишут жители Новосибирска.

«В биографию каждого подобного человека надо записывать: садист, догхантер, убийца животных. Думаю, это в будущем им поможет не устроиться на нормальную работу и будет характеристикой при любом другом уголовном деле», — добавляет один из подписчиков.