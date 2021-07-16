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Происшествия

В Новосибирске случайные посетители магазина задержали грабителя

В пригороде Новосибирска местные жители сумели задержать мужчину, который решил ограбить небольшой магазинчик. Кадры ограбления и погони попали на видеокамеру.

Грабители
Грабители
СС0

Грабителем оказался местный рецидивист. На кадрах видно, что сначала он набросился на продавщицу. Отняв деньги, он решил скрыться через черный ход. Но вошедшие в магазин два парня вовремя сориентировались и успели схватить преступника.

Герои получили порцию комплиментов от читателей паблика «Инцидент. Барнаул». Особенно от девушек: «Молодцы. Не растерялись! Вот так и ловят у нас преступников обычные люди» — пишут они.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что недавно в Барнауле грабители похитили золото на 6 млн рублей из ювелирного магазина, проделав дыру в стене торгового центра «Лето».

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