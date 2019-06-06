В Новосибирске спящий парень выпал из окна общежития и погиб

«В ночь на 4 июня бывший студент по неизвестным причинам проник на территорию помещения студенческого общежития, — приводит издание слова представителя СКР по области Татьяны Титковой. — Парень был обнаружен студентами спящим в одном из подсобных помещений, расположенном на четвертом этаже».
О постороннем человеке в общежитии студенты сообщили охране. В этот момент у здания общаги на первом этаже прозвучал шум: люди обнаружили молодого человека на асфальте под окном с травмами, характерными для падения с высоты. Он погиб.
В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.