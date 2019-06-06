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6 июня
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Происшествия

В Новосибирске спящий парень выпал из окна общежития и погиб

В Новосибирске сотрудники СКР проводят проверку по факту гибели 23-летнего мужчины, который при странных обстоятельствах выпал из окна студенческого общежития. Об этом сообщает НДН.инфо.

Открытое окно.
Открытое окно.
СС0

«В ночь на 4 июня бывший студент по неизвестным причинам проник на территорию помещения студенческого общежития, — приводит издание слова представителя СКР по области Татьяны Титковой. — Парень был обнаружен студентами спящим в одном из подсобных помещений, расположенном на четвертом этаже».

О постороннем человеке в общежитии студенты сообщили охране. В этот момент у здания общаги на первом этаже прозвучал шум: люди обнаружили молодого человека на асфальте под окном с травмами, характерными для падения с высоты. Он погиб.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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