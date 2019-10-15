В Новосибирске таксист выбросил из машины женщину и ребёнка

14 октября в Новосибирске таксист во время поездки вытолкнул из салона автомобиля пассажирку и её двухлетнего ребенка, пишет ngs.ru.

По словам пострадавшей пассажирки, она вызвала такси с помощью приложения, чтобы отвезти сына в детский сад. Однако уже в салоне автомобиля девушку встревожило, что фото в профиле водителя не совпадает с реальностью

«Я обычно сверяю номер машины и водителя, если они не совпадают — никогда не сажусь. А тут села, номер сверила, но лицо не посмотрела, потому что мы торопились. Мы проехали пару минут, и я поняла, что это не тот водитель, который должен был приехать, — рассказала Ксения. Девушка стала задавать вопросы. После этого, по словам Ксении, мужчина заехал в ближайший двор, вышел из автомобиля и выкинул Ксению с сыном.

«Он вышел, открыл дверь и схватил его, потом меня и ударил по затылку. Я кричала, кричала, а он уехал. Я очень испугалась, я его не оскорбляла. В машине он вел себя спокойно», — рассказала пассажирка.

В службе такси Ксении сообщили, что не могут помочь, так как их офис находится в Москве. Однако девушке посоветовали обратиться в правоохранительные органы и назвали случай «ужасным».

Ксения написала заявление о нападении. Сейчас она жалуется на боль в затылке и тошноту, а ребенок сильно возбужден и все время говорит об этом инциденте. Матьпланирует показать ребенка психологу.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело против таксиста, который вытолкнул из машины женщину с маленьким ребенком.