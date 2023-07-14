В Новосибирске три человека пострадали после жесткой аварийной посадки самолета

Частный легкомоторный самолет Cessena с тремя пассажирами на борту был вынужден совершить аварийную посадку.
Жесткое приземление произошло около городского аэропорта "Северный". Возгорания не случилось.
Состояние пострадавших оценили как легкой и средней тяжести. Двоих госпитализировали, один отказался.
На ЧП выезжали 19 человек - медики и спасатели - и шесть единиц техники.
Прокуратура Новосибирска организовала проверку.
Ранее удар молнии повредил самолет во время посадки в новосибирском аэропорту.