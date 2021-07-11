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Происшествия

В Новосибирске владелец элитного авто избил доставщика «Яндекс. Еды»

Водитель Mercedes нанес тяжелые травмы работнику компании «Яндекс. Еда» в Новосибирске. Конфликт произошел якобы из-за того, что ехавший на велосипеде курьер задел боковое стекло машины.

Курьер "Яндекс.Еда".
Курьер "Яндекс.Еда".
instagram.com/yandex_eda

О преступлении рассказывает паблик «Инцидент. Новосибирск». КОнфикт произошел 9 июля в районе площади Маркса.

Как сообщают очевидцы, доставщик еды Сергей проходил с велосипедом мимо Mercedes, стоявшего на остановке, и рукой задел боковое зеркало автомобиля.

Автомобиль поехал вслед за ним, встал на улице Титова напротив дома № 3, водитель машины опустил стекло и начал кричать на курьера. После этого машина уехала, а парень остался на месте в ожидании времени следующего заказа.

Но минут через 10 мужчина вернулся, подошел к доставщику и начал его бить. Когда Сергей упал, водитель бросился бежать.

Пострадавший курьер Сергей. &quot;Яндекс. Еда&quot;
Пострадавший курьер Сергей. «Яндекс. Еда»
«ИНцидент. Новосибирск»

«К парню подошли люди, чтобы помочь, помогли вызвать скорую. Молодой человек госпитализирован, у него переломом глазницы. Его готовят к операции в больнице № 34», — сообщила читательница паблика.

Подписчица Юлия просит очевидцев поделиться видеозаписями инцидента, чтобы привлечь к уголовной ответственности водителя «Мерса».

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