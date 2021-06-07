В Новосибирске водитель BMW X6 насмерть сбил ребенка, проскочив на красный

По словам очевидцев, мальчик умер на месте ДТП.

Это произошло прямо у нас на глазах. Водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребенка, переезжавшего дорогу на велике. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой — она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель БМВ ходил веселый туда-сюда, особо не переживая, — рассказали очевидцы НГС.