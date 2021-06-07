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Происшествия

В Новосибирске водитель BMW X6 насмерть сбил ребенка, проскочив на красный

5 июня в Новосибирске автомобиль BMW X6 сбил насмерть 12-летнего ребенка на велосипеде. Водитель проехал запрещающий сигнал светофора, передает НГС.

Авария в Новосибирске.
Авария в Новосибирске.
vk.com/act54

По словам очевидцев, мальчик умер на месте ДТП.

Это произошло прямо у нас на глазах. Водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребенка, переезжавшего дорогу на велике. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой — она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель БМВ ходил веселый туда-сюда, особо не переживая, — рассказали очевидцы НГС.

Как отмечает издание, движение на участке дороги, где произошла авария, фиксируют сразу несколько камер видеонаблюдения.

6 июня в Барнауле водитель Toyota Camry врезался в столб. В аварии погиб молодой мужчина, сидевший на пассажирском сидении.

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