В Новосибирске водитель BMW X6 насмерть сбил ребенка, проскочив на красный

По словам очевидцев, мальчик умер на месте ДТП.
Это произошло прямо у нас на глазах. Водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребенка, переезжавшего дорогу на велике. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой — она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель БМВ ходил веселый туда-сюда, особо не переживая, — рассказали очевидцы НГС.
Как отмечает издание, движение на участке дороги, где произошла авария, фиксируют сразу несколько камер видеонаблюдения.
6 июня в Барнауле водитель Toyota Camry врезался в столб. В аварии погиб молодой мужчина, сидевший на пассажирском сидении.