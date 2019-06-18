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Происшествия

В Новосибирске 15 пассажиров отказались лететь в Таиланд из-за сомнений в исправности самолета

В Новосибирске 17 июня на полтора часа задержали вылет чартерного рейса авиакомпании Azur air в Таиланд. 15 пассажиров отказывались лететь из-за подозрений в неисправности судна, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет компании Azur air.
Самолет компании Azur air.
www.azurair.ru

По данным ведомства, несколько человек, зарегистрировавшихся на рейс и поднявшихся на борт, отказались лететь после того, как сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет. В авиакомпании сообщили, что задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования, пишет РБК.

В связи с этим часть пассажиров посчитала, что воздушное судно неисправно и отказалась лететь этим бортом — 15 человек сняты с рейса. Всего на борту самолета находились 237 людей.

После проверки технически исправный самолет Boeing-752 вылетел в пункт назначения. «Отказ лететь — это было волеизъявление пассажиров. На данный момент вины авиакомпании не прослеживается», — отметили в ведомстве.

В связи с задержкой самолет вылетел только в 23:37 по новосибирскому времени, хотя должен был вылететь в 22 часа.

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