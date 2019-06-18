В Новосибирске 15 пассажиров отказались лететь в Таиланд из-за сомнений в исправности самолета

По данным ведомства, несколько человек, зарегистрировавшихся на рейс и поднявшихся на борт, отказались лететь после того, как сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет. В авиакомпании сообщили, что задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования, пишет РБК.
В связи с этим часть пассажиров посчитала, что воздушное судно неисправно и отказалась лететь этим бортом — 15 человек сняты с рейса. Всего на борту самолета находились 237 людей.
После проверки технически исправный самолет Boeing-752 вылетел в пункт назначения. «Отказ лететь — это было волеизъявление пассажиров. На данный момент вины авиакомпании не прослеживается», — отметили в ведомстве.
В связи с задержкой самолет вылетел только в 23:37 по новосибирскому времени, хотя должен был вылететь в 22 часа.