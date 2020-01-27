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Происшествия

В Новосибирске застрелили в голову председателя ЖСК

Председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Залесский» Олег Арчибасов найден 27 января с огнестрельным ранением головы в Новосибирске.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Арчибасов представлял дольщиков в конфликте с крупным застройщиком. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), пишет Тайга.инфо.

Олег Арчибасов известен по конфликту вокруг завершения строительства дома на улице Залесского, 6. ЖСК «Залесский» и ООО «Энергомонтаж», которое возглавляет депутат заксобрания Иван Сидоренко, обращались в прокуратуру по вопросу завершения строительства.

В 2018 году специальная комиссия, собранная областным минстроем, пыталась примирить ЖСК и компанию: стороны признали, что невозможно продолжать строительство без утвержденных смет, поэтому к их оценке снова привлекут экспертов. Кроме того, было решено, что строительство должны одобрить все участники конфликта.

В 2019 году дом удалось ввести в эксплуатацию. Квартиры получили около 300 дольщиков.

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